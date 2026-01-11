Menu
CAN : Kalidou Koulibaly mise sur la concentration pour battre l’Égypte


Rédigé le Mardi 13 Janvier 2026 à 14:48


À la veille de la demi-finale de la CAN face à l’Égypte, le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly affirme que la concentration et l’efficacité seront clés pour atteindre la finale.


À l’approche de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Égypte, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a souligné la nécessité pour son équipe de rester pleinement concentrée afin de tirer profit de la moindre erreur adverse et décrocher une place en finale.

S’exprimant mardi en conférence de presse à Tanger, à la veille de la rencontre prévue à 17h GMT, le défenseur sénégalais a reconnu que le match pourrait être disputé et tactiquement fermé. Il a toutefois assuré que les Lions entendent imposer leur style de jeu, forts des orientations déjà données par le sélectionneur. Selon lui, la clé résidera dans la capacité à rester attentifs dès l’entame et tout au long de la partie, notamment pour préserver un match sans encaisser de but et exploiter les failles de l’adversaire.

Aux côtés du sélectionneur Pape Thiaw, Kalidou Koulibaly a rappelé l’expérience de la sélection égyptienne, une équipe qu’il estime bien connaître. Il a noté que, malgré son statut initial en retrait parmi les favoris, l’Égypte mérite pleinement sa présence dans le dernier carré. Le capitaine des Lions a insisté sur le respect à accorder à cet adversaire, tout en affichant sa confiance dans les capacités de son équipe à relever le défi avec ses propres atouts.

Évoquant le groupe sénégalais, le joueur évoluant à Al Hilal en Arabie saoudite a mis en avant la richesse de l’effectif, composé à la fois de joueurs aguerris et de jeunes talents. Il a expliqué que les cadres accompagnent les plus jeunes en partageant leur expérience, soulignant que l’implication de tous sera déterminante pour atteindre l’objectif final, à commencer par cette demi-finale.

Kalidou Koulibaly a également salué la confiance accordée par le sélectionneur à son groupe, estimant que le travail du staff commence à porter ses fruits. Il a rappelé que si le Sénégal a déjà remporté une CAN face à cette même équipe égyptienne, chaque rencontre reste unique. Selon lui, le respect de l’adversaire et la capacité à jouer leur propre jeu seront essentiels pour s’imposer lors de ce rendez-vous décisif.




