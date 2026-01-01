Menu
Thiesinfo
CAN 2025 : trois Sénégalais victimes d’un grave accident de la route au Maroc


Rédigé le Dimanche 4 Janvier 2026 à 12:50 | Lu 60 fois Rédigé par


Trois ressortissants sénégalais ont été impliqués dans un grave accident de la circulation au Maroc alors qu’ils se rendaient à Tanger pour la CAN 2025.


Trois ressortissants sénégalais ont été victimes d’un sérieux accident de la circulation sur les routes marocaines. D’après des informations rapportées par Seneweb, ils étaient en déplacement vers Tanger pour assister à la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 opposant le Sénégal au Soudan.

Le bilan provisoire fait état d’une personne décédée, d’un blessé dans un état jugé grave et d’une troisième victime actuellement dans le coma. À ce stade, ni les circonstances précises de l’accident ni l’identité des personnes concernées n’ont été officiellement communiquées.




