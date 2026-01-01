CAN 2025 : trois Sénégalais victimes d’un grave accident de la route au Maroc





Trois ressortissants sénégalais ont été victimes d’un sérieux accident de la circulation sur les routes marocaines. D’après des informations rapportées par Seneweb, ils étaient en déplacement vers Tanger pour assister à la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 opposant le Sénégal au Soudan.



Le bilan provisoire fait état d’une personne décédée, d’un blessé dans un état jugé grave et d’une troisième victime actuellement dans le coma. À ce stade, ni les circonstances précises de l’accident ni l’identité des personnes concernées n’ont été officiellement communiquées.

