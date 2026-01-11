CAN 2025 : les millions pleuvent sur la Tanière

En plus des 75 millions de FCFA, assortis de l’attribution d’un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte, offerts par le chef de l’État, les joueurs bénéficieront de primes fédérales liées à leur qualification, leur participation et leur parcours victorieux dans la compétition continentale.





Selon les estimations du quotidien L’Observateur, un joueur ayant disputé l’ensemble de l’aventure pourrait encaisser jusqu’à 136 millions de FCFA au total. Cela signifie que 61 millions de FCFA proviennent directement de l’enveloppe mise à disposition par la FSF.





Dans le détail, cette cagnotte fédérale se répartit comme suit :

7 millions de FCFA au titre de la prime de qualification à la CAN (calculée au prorata du nombre de matchs joués), 6 millions de FCFA pour la participation à la phase finale, et 48 millions de FCFA en primes de performance, réparties entre les différentes étapes à élimination directe.



Ainsi, les Lions ont perçu 4 millions de FCFA pour les huitièmes de finale, 6 millions pour les quarts, 8 millions pour les demi-finales, 10 millions pour la finale, avant de toucher 20 millions de FCFA pour le sacre continental.





Cette pluie de récompenses vient saluer un parcours exceptionnel et témoigne de la reconnaissance des autorités sportives et étatiques envers une équipe qui a su porter haut les couleurs du Sénégal et offrir au pays un nouveau titre continental historique.

