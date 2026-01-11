CAN 2025 : le président Bassirou Diomaye Faye salue l’exemplarité et le leadership de Sadio Mané





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu mardi un hommage appuyé à l’attaquant des Lions, Sadio Mané, à l’occasion de la cérémonie officielle de réception de l’équipe nationale au Palais de la République, après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations 2025.



Dans son allocution, le chef de l’État a qualifié Sadio Mané de l’un des meilleurs joueurs du continent africain, mettant en avant son parcours, sa régularité et son exemplarité. Selon lui, ces qualités ont permis à l’attaquant sénégalais d’intégrer le cercle restreint des grandes figures du football national et africain.



S’adressant à l’ensemble des Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a salué l’attitude, le leadership et le sens des responsabilités de Sadio Mané, estimant que son comportement et son talent ont fortement marqué aussi bien la finale que l’ensemble de la compétition.



Le président de la République a également souligné le rôle déterminant joué par l’attaquant vedette lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Il a mis en avant sa capacité à faire les bons choix, à décider avec justesse, à entraîner ses coéquipiers et à conserver sa lucidité dans un contexte de très forte pression.



Cette déclaration faisait référence à l’attitude de Sadio Mané, qui avait appelé ses partenaires à retourner sur la pelouse pour poursuivre la rencontre après leur passage aux vestiaires, intervenu à la suite d’un penalty controversé accordé à l’équipe marocaine.



Au nom de la nation sénégalaise, le chef de l’État a également adressé ses félicitations aux cadres de l’équipe nationale et à l’ensemble de la Tanière, saluant leur apport collectif dans l’obtention du deuxième titre continental des Lions, qu’il a qualifié de performance historique.

