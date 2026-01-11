Menu
CAN 2025 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après sa victoire face au Maroc


Rédigé le Dimanche 18 Janvier 2026 à 22:48


Le Sénégal a remporté la CAN 2025 à Rabat en s’imposant 1-0 face au Maroc après prolongations, décrochant ainsi son deuxième titre continental.


L’équipe nationale du Sénégal a remporté, ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Maroc, pays organisateur, à l’issue des prolongations.

Les deux sélections se sont neutralisées durant le temps réglementaire, qui s’est achevé sur un score nul et vierge. Il a fallu attendre la prolongation pour voir la rencontre se décanter.

À la 94ᵉ minute de jeu, le milieu de terrain sénégalais Pape Guèye a inscrit l’unique but de la partie, offrant ainsi la victoire aux Lions de la Teranga.

Grâce à ce succès, le Sénégal décroche la deuxième Coupe d’Afrique des nations de son histoire, confirmant son statut parmi les grandes nations du football africain.




