CAN 2025 : le Sénégal sacré champion d’Afrique après sa victoire face au Maroc





L’équipe nationale du Sénégal a remporté, ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Maroc, pays organisateur, à l’issue des prolongations.



Les deux sélections se sont neutralisées durant le temps réglementaire, qui s’est achevé sur un score nul et vierge. Il a fallu attendre la prolongation pour voir la rencontre se décanter.



À la 94ᵉ minute de jeu, le milieu de terrain sénégalais Pape Guèye a inscrit l’unique but de la partie, offrant ainsi la victoire aux Lions de la Teranga.



Grâce à ce succès, le Sénégal décroche la deuxième Coupe d’Afrique des nations de son histoire, confirmant son statut parmi les grandes nations du football africain.

