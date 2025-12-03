CAN 2025 : le Sénégal débute face au Botswana dans un groupe D relevé





La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2025 s’ouvrira pour le Sénégal par une rencontre face au Botswana, mardi à Tanger, dans le cadre de la première journée du groupe D du tournoi organisé au Maroc.



Cette affiche marquera la troisième confrontation entre les deux sélections. Les deux précédents duels avaient eu lieu lors des qualifications pour la CAN 2015, avec deux succès nets en faveur des Lions, vainqueurs 2-0 à l’extérieur puis 3-0 à domicile en décembre 2014.



Le groupe D est également composé de la République démocratique du Congo et du Bénin. Ces deux équipes se mesureront plus tôt dans la journée, à 12h30 GMT, à l’Al Barid Stadium de Rabat. Le match entre le Sénégal et le Botswana se jouera ensuite à Tanger à partir de 15h GMT.



Vainqueur de la CAN en 2021, le Sénégal entame cette 18e participation à une phase finale avec l’objectif clair de remporter un deuxième sacre continental. Depuis 2015, la sélection sénégalaise a toujours réussi son premier match de compétition.



Pour imposer son jeu, le Sénégal s’appuiera sur des joueurs d’expérience. Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye disputeront leur sixième CAN, tandis que Kalidou Koulibaly en est à sa cinquième participation. Le gardien Édouard Mendy prendra part à sa quatrième phase finale.



De son côté, le Botswana retrouve la CAN pour la deuxième fois de son histoire, après une première apparition en 2012. L’équipe botswanaise abordera cette rencontre avec l’intention de jouer libérée, misant sur sa discipline collective pour tenter de surprendre.



Dans l’autre affiche du groupe, la RDC cherchera à réussir son entrée en lice face au Bénin. Les Léopards, sacrés champions d’Afrique en 1968 et 1974, participent pour la 21e fois à la compétition et pourront compter sur des joueurs comme Chancel Mbemba et Fiston Mayele.



Le Bénin, engagé dans sa sixième phase finale de CAN, espère également bien débuter. Quart de finaliste en 2019, la sélection béninoise mise notamment sur Jodel Dossou pour tenter de décrocher un résultat positif.

