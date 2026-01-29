CAN 2025 : la FSF renonce à tout appel après les sanctions infligées par la CAF

Dans un communiqué publié samedi 31 janvier, l’instance dirigeante du football sénégalais indique avoir officiellement notifié à la CAF sa décision de ne pas contester les sanctions sportives et financières infligées à la fédération, à son encadrement technique et à certains joueurs des Lions.



Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations au terme d’une finale extrêmement tendue, le Sénégal avait vu la rencontre sombrer dans une confusion totale dans les dernières minutes. La situation avait dégénéré après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, provoquant la colère du banc sénégalais et de plusieurs joueurs.



À l’issue d’une enquête disciplinaire, la CAF avait infligé de lourdes sanctions aux deux camps, particulièrement au Sénégal.



Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a écopé de cinq matchs de suspension et d’une amende de 100 000 dollars pour avoir demandé à ses joueurs de quitter la pelouse en signe de protestation.



Deux joueurs clés ont également été sanctionnés :



Iliman Ndiaye : deux matchs de suspension pour avoir insulté l’arbitre, qualifié de « corrompu » ;

Ismaïla Sarr : deux matchs de suspension pour comportement antisportif envers l’arbitre.

Malgré l’annonce préalable du gouvernement sénégalais, qui envisageait un recours concernant la sanction du sélectionneur, la FSF a finalement choisi de clore le dossier sur le plan fédéral.



Dans son communiqué, la Fédération affirme qu’elle assume l’entière responsabilité financière liée aux sanctions. Outre les amendes individuelles, la FSF devra régler plusieurs pénalités supplémentaires :



300 000 dollars pour le comportement des supporters sénégalais ;

300 000 dollars pour les déclarations jugées inappropriées du président de la FSF, Abdoulaye Fall, à l’encontre de la CAF ;

15 000 dollars pour les cinq cartons jaunes reçus par l’équipe lors de la finale.

Cette décision marque la volonté de la FSF d’apaiser les tensions avec l’instance continentale et de tourner la page d’une finale aussi glorieuse sportivement que chaotique sur le plan disciplinaire.

