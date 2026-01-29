Finale CAN 2025 : lourdes sanctions de la CAF contre le sélectionneur sénégalais et plusieurs acteurs





Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a écopé d’une suspension de cinq matchs officiels de la Confédération africaine de football (CAF) assortie d’une amende de 100 000 dollars américains, soit environ 66 millions de francs CFA. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont, quant à eux, été suspendus pour deux matchs chacun. Ces décisions ont été rendues publiques mercredi par le jury disciplinaire de la CAF, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait précédemment indiqué avoir comparu devant le jury disciplinaire de la CAF. Elle avait précisé que le sélectionneur ainsi que les deux joueurs concernés avaient été auditionnés, avant que l’instance ne mette l’affaire en délibéré, annonçant une décision dans un délai de quarante-huit heures.



Les sanctions concernent la finale de la CAN 2025, disputée entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte de la compétition, qui s’est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La rencontre avait été marquée par de vives tensions consécutives à un penalty accordé au Maroc peu après un but refusé à l’équipe sénégalaise. Cette décision arbitrale avait conduit le sélectionneur sénégalais à demander à ses joueurs de quitter temporairement le terrain en signe de protestation.



Les Lions du Sénégal ont ensuite repris le match sous l’impulsion de leur capitaine Sadio Mané. La rencontre s’est finalement conclue par une victoire sénégalaise grâce à un but inscrit par Pape Guèye.



Selon la CAF, Pape Bouna Thiaw a été sanctionné pour conduite antisportive, en violation des principes de fair-play et d’intégrité, ainsi que pour atteinte à l’image du football. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont été suspendus pour comportement antisportif envers l’arbitre.



Outre ces sanctions individuelles, la FSF a été condamnée à une amende totale de 615 000 dollars américains, soit environ 405,9 millions de francs CFA. Cette somme se décompose en 300 000 dollars pour le comportement inapproprié des supporters, 300 000 dollars pour la conduite antisportive des joueurs et de l’encadrement technique, et 15 000 dollars pour cumul d’avertissements concernant cinq joueurs.



Le jury disciplinaire de la CAF a également statué sur des sanctions visant la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et certains joueurs marocains. Le défenseur Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels CAF, dont un avec sursis d’un an, pour comportement antisportif. Ismaël Saibari a, pour sa part, écopé de trois matchs de suspension et d’une amende de 100 000 dollars américains.



Sur le plan institutionnel, la FRMF a été condamnée à une amende globale de 315 000 dollars américains, soit environ 207,9 millions de francs CFA. Cette sanction comprend 200 000 dollars pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 dollars pour l’envahissement de la zone VAR par les joueurs et l’encadrement technique, et 15 000 dollars pour l’utilisation de lasers par les supporters.



Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la protestation introduite par la Fédération royale marocaine de football, qui dénonçait de présumées violations des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations par la Fédération sénégalaise de football. Ces articles portent sur la gestion des abandons de terrain et les sanctions y afférentes.

