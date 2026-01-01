CAN 2025 : hommage officiel à l’étudiante sénégalaise décédée au Maroc

Cet accident, survenu alors que la CAN 2025 se déroule au Maroc, a suscité une vive émotion au Sénégal, notamment sur les réseaux sociaux où de nombreux messages de compassion et de solidarité ont afflué. Plusieurs voix appellent également à une prise en charge rapide des blessés et au rapatriement du corps de la victime dans la dignité.

Au-delà de l’hommage officiel, ce drame rappelle la vulnérabilité des supporters et ressortissants africains en déplacement lors des grandes compétitions sportives. Il relance aussi le débat sur l’accompagnement et la protection des citoyens à l’étranger lors d’événements de grande envergure.

En attendant les conclusions définitives de l’enquête sur les circonstances exactes de l’accident, la nation sénégalaise reste unie dans le recueillement, priant pour le repos éternel de l’étudiante disparue et pour le rétablissement des autres victimes.

Face à ce drame, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a tenu à exprimer publiquement sa profonde tristesse. Dans un message de condoléances, elle a rendu hommage à la mémoire de la défunte, saluant une jeune vie brutalement fauchée et adressant son soutien à la famille éprouvée ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sénégalaise.