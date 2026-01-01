CAN 2025 : Sénégal et Égypte se retrouvent en demi-finale pour un nouveau duel historique





Le Sénégal et l’Égypte s’apprêtent à se retrouver, mercredi à Tanger, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Il s’agit de la deuxième confrontation entre les deux sélections à ce niveau de la compétition.



La première remonte à la CAN 2006, organisée en Égypte. À l’époque, les Pharaons s’étaient imposés en demi-finale sur le score de 2-1, avant de remporter le titre continental.



Sur l’ensemble de leurs confrontations, le bilan reste équilibré, avec toutefois un léger avantage pour l’Égypte. En quinze rencontres disputées, les Égyptiens comptent sept victoires, contre six succès pour les Sénégalais, tandis que deux matchs se sont soldés par un nul.



La rivalité entre les deux équipes s’est particulièrement intensifiée depuis la finale de la CAN 2021 au Cameroun. Ce jour-là, le Sénégal avait décroché son premier sacre continental en s’imposant aux tirs au but (4-2).



Égyptiens et Sénégalais se sont affrontés à de nombreuses reprises, aussi bien lors de compétitions officielles que de matchs amicaux. Leur toute première opposition remonte au 7 mars 1986, lors de la phase de groupes de la CAN disputée en Égypte, avec une victoire sénégalaise (1-0).



Depuis cette date, les deux nations se sont retrouvées à plusieurs reprises lors des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde. En plus de leur succès en finale de la CAN 2021, les Lions avaient également éliminé les Pharaons au troisième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2022, à l’issue d’une double confrontation très disputée.



Cette demi-finale de la CAN 2025 s’inscrit ainsi dans la continuité d’une rivalité marquée par des rencontres intenses et décisives, entre deux sélections habituées aux grands rendez-vous du football africain.

