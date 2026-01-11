CAN 2025 : Kalidou Koulibaly rend hommage au peuple sénégalais après le sacre





Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a exprimé, mardi, la reconnaissance et les remerciements des Lions du football à l’endroit du peuple sénégalais, à l’occasion de la réception officielle organisée au palais de la République après le sacre continental.



S’adressant au chef de l’État, il lui a demandé de servir de relais auprès des Sénégalais. « Monsieur le Président, soyez notre porte-parole auprès de notre peuple. Transmettez-lui tous nos remerciements et notre reconnaissance éternelle pour son soutien et ses bénédictions », a-t-il déclaré devant les autorités et les invités.



Le défenseur central a souligné les valeurs qui, selon lui, incarnent la nation sénégalaise. Il a décrit le Sénégal comme un peuple debout, courageux, solidaire, résilient, discipliné et attaché à la justice et à l’équité. Pour Kalidou Koulibaly, cette victoire, obtenue au prix de nombreux sacrifices, appartient à l’ensemble du peuple.



Il a également adressé ses remerciements au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, ainsi qu’à tous les Sénégalais et aux supporters africains pour leurs prières et leur accompagnement tout au long de la compétition.



Le capitaine des Lions a tenu à saluer le travail du sélectionneur national, Pape Thiaw, qu’il a présenté comme la boussole et le premier leader de l’équipe, tout en mettant en avant l’engagement et la détermination de ses coéquipiers, notamment Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye.



S’adressant directement aux joueurs, il leur a rendu un vibrant hommage, louant leur combativité et leur esprit de champions, avant de rappeler qu’ils incarnent les valeurs profondes du peuple sénégalais.



Absent lors de la finale en raison d’un cumul de cartons jaunes, Kalidou Koulibaly a assuré que l’équipe nationale poursuivra sa quête de nouveaux trophées. Reprenant une expression chère à Youssou Ndour, il a conclu en affirmant que la deuxième étoile est désormais inscrite sur le maillot du Sénégal, fruit de l’engagement collectif des joueurs et du soutien des millions de Sénégalais à travers le monde.

