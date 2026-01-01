CAN 2025 : Iliman Ndiaye met en avant l’unité des Lions après la qualification

Menu
Auteur de l’unique but face au Mali, Iliman Ndiaye a salué la cohésion et la concentration des Lions qualifiés pour les demi-finales.


Auteur de l’unique but et désigné homme du match lors de la victoire du Sénégal face au Mali (1-0), l’attaquant Iliman Ndiaye a mis en avant, vendredi à Tanger, la concentration et l’esprit collectif de ses coéquipiers, tout en se réjouissant de sa contribution décisive à la qualification des Lions pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

En conférence de presse, le joueur sénégalais a insisté sur l’importance de la cohésion au sein de la sélection nationale. « Nous sommes une équipe solide, mais nous ne nous considérons pas comme la meilleure de la CAN. Nous restons unis, avançons match après match et cherchons à gagner », a-t-il déclaré.

Affirmant l’ambition du groupe, Ndiaye a souligné que l’objectif reste d’aller le plus loin possible dans la compétition. « Bien sûr, le but est de remporter le trophée. Tout le monde partage la même vision. Nous faisons tout ensemble, nous sommes soudés, à l’hôtel comme ailleurs. L’ambiance est bonne et nous voulons poursuivre sur cette dynamique », a-t-il ajouté.

L’attaquant d’Everton (Angleterre) estime que les Lions réalisent jusque-là un parcours satisfaisant. « Nous disposons d’un groupe avec un réel potentiel, que nous démontrons depuis le début du tournoi. Gagner des matchs aussi disputés et compliqués est toujours positif », a-t-il souligné.

Relativisant sa performance individuelle, Iliman Ndiaye a rappelé que l’essentiel reste le collectif. « Ce qui compte le plus, ce n’est pas mon statut personnel. Nous avons accompli un bon travail d’équipe, et c’est cela le plus important dans le football », a-t-il affirmé.

Selon lui, le but inscrit face au Mali a été bénéfique pour l’équipe. « Je suis heureux d’avoir franchi ce cap avec mes coéquipiers. Ce n’était pas un match facile, mais l’essentiel était de passer les quarts de finale », a-t-il indiqué.

Enfin, l’attaquant sénégalais est revenu sur les enseignements tirés des expériences passées. « Nous avons appris du tournoi précédent et de nos parcours antérieurs afin de progresser encore », a conclu le vainqueur de la CAN 2021 avec les Lions.




