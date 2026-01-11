CAN 2025 : Dakar et Rabat appellent au calme après la finale Sénégal–Maroc





À la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, ont conjointement appelé leurs ressortissants au calme et à l’apaisement. La rencontre, disputée dimanche dernier, s’est soldée après prolongation par une victoire du Sénégal sur le Maroc, sur le score d’un but à zéro.



Dans un message publié mercredi sur Facebook, le chef du gouvernement sénégalais a indiqué que les deux parties ont convenu, sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de poursuivre leurs efforts dans un esprit de sérénité et de détente, afin de consolider les relations historiques et profondes unissant les deux pays.



À l’issue d’un long entretien entre les deux Premiers ministres, Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch ont invité leurs compatriotes respectifs ainsi que l’ensemble des amis des deux nations à dépasser cet épisode, qui ne saurait, selon eux, excéder le cadre strictement sportif.



Le Premier ministre sénégalais a également souligné que les défis communs entre le Sénégal et le Maroc sont bien plus importants. À ce titre, il s’est réjoui, avec son homologue, de la tenue prochaine de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine, prévue du 26 au 28 janvier à Rabat, sous la présidence effective des deux chefs de gouvernement. Il a précisé que cette rencontre bilatérale, qui ne s’était plus tenue depuis 2013 à Dakar, avait été programmée d’un commun accord à la fin du mois de décembre 2025.



Ousmane Sonko a par ailleurs réaffirmé l’attachement constant du Sénégal à l’amitié, à la paix et au respect entre les États et les peuples. Il a aussi indiqué que le gouvernement sénégalais, en lien avec les autorités consulaires, diplomatiques et marocaines, suit de près la situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que celle des ressortissants sénégalais vivant au Maroc.



Enfin, le gouvernement du Sénégal a appelé à la vigilance face aux flux d’informations circulant notamment sur les réseaux sociaux et dans certains médias, estimant que nombre d’entre eux relèvent de la désinformation.

