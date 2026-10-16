Budget 2027 : hausse à la Présidence, baisse à l’Assemblée

Les crédits de la Présidence atteindraient 223,8 milliards de FCFA, contre 204,5 milliards dans la loi de finances initiale pour 2026. L’enveloppe comprend notamment une hausse des crédits du Fonds intergénérationnel.

La Primature passerait de 30,9 à 32,3 milliards de FCFA. À l’inverse, les crédits de l’Assemblée nationale seraient ramenés à 21,1 milliards, soit 1,2 milliard de moins.

Seneweb signale également des baisses à la Cour suprême et à la Cour des comptes, tandis que le Conseil constitutionnel bénéficierait d’une augmentation.

Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires pour 2027, et non à des dépenses déjà exécutées.

Source : Seneweb.