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Budget 2027 : hausse à la Présidence, baisse à l’Assemblée


Rédigé le Vendredi 16 Octobre 2026 à 00:30 | Lu 55 fois Rédigé par


Les crédits prévus pour la Présidence et la Primature augmentent dans le projet de budget 2027. L’Assemblée nationale verrait son enveloppe diminuer, selon les chiffres publiés le 15 octobre 2026 par Seneweb.


Institutions sénégalaises — montage d’illustration. Source : Seneweb.
Institutions sénégalaises — montage d’illustration. Source : Seneweb.

Les crédits de la Présidence atteindraient 223,8 milliards de FCFA, contre 204,5 milliards dans la loi de finances initiale pour 2026. L’enveloppe comprend notamment une hausse des crédits du Fonds intergénérationnel.

La Primature passerait de 30,9 à 32,3 milliards de FCFA. À l’inverse, les crédits de l’Assemblée nationale seraient ramenés à 21,1 milliards, soit 1,2 milliard de moins.

Seneweb signale également des baisses à la Cour suprême et à la Cour des comptes, tandis que le Conseil constitutionnel bénéficierait d’une augmentation.

Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires pour 2027, et non à des dépenses déjà exécutées.

Source : Seneweb.




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