Brésil : un moteur d’avion en feu juste avant le décollage

L’appareil, un Airbus A320, s’apprêtait à assurer la liaison entre Florianópolis et Brasilia lorsque l’incident est survenu. Alors que l’avion prenait de la vitesse sur la piste, une défaillance moteur a été détectée, obligeant l’équipage à stopper immédiatement la procédure de décollage.



Plusieurs passagers et témoins ont filmé la scène. Les images, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent une épaisse fumée noire s’échappant d’une aile, tandis que d’autres vidéos laissent apparaître des flammes au niveau du moteur.



Parmi les passagers se trouvait le président de l’Ordre des avocats du Brésil, qui a lui-même partagé une vidéo depuis la cabine.

« Nous avons eu chaud aujourd’hui. Le moteur a pris feu au moment du décollage, mais Dieu nous a protégés : tout le monde va bien », a-t-il écrit.



Selon les autorités aéroportuaires, la procédure d’urgence a été immédiatement déclenchée. Les pompiers de l’aéroport sont intervenus sans délai pour maîtriser la situation et sécuriser l’appareil. L’avion a ensuite été reconduit vers son aire de stationnement.



Bonne nouvelle : aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers ou les membres d’équipage. Le vol a été suspendu et une enquête technique devrait être menée pour déterminer l’origine exacte de l’incident.



Si ce type d’événement reste rare, il rappelle l’importance des protocoles de sécurité stricts en vigueur dans l’aviation civile. Grâce à la vigilance de l’équipage et à la rapidité des secours, un drame a pu être évité.

