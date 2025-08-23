Braquage spectaculaire à Thiaroye : 63 millions de FCFA dérobés, plusieurs arrestations

La banlieue dakaroise a de nouveau été le théâtre d’un braquage spectaculaire. Le 4 août, vers 5 heures du matin, six individus encagoulés et lourdement armés ont pris d’assaut un commerce combinant mercerie et transfert d’argent à Thiaroye.



Après avoir neutralisé les caméras de surveillance, ils ont forcé la porte arrière ainsi qu’une issue de secours intérieure, avant de s’emparer d’un butin estimé à 63 millions de FCFA. Alertée, la police de Thiaroye a ouvert une enquête et exploité les images de vidéosurveillance.



Cette traque a porté ses fruits le 19 août aux alentours de minuit, avec l’arrestation de quatre membres présumés du gang. Selon leurs aveux, une partie du magot avait été partagée entre les complices, tandis que le reste a disparu avec les autres fugitifs.



Fait insolite : l’un des mis en cause a révélé avoir utilisé sa part pour acheter une moto, des moutons de race et des meubles. Lors des perquisitions, la police a récupéré une partie de l’argent et les moutons.



Les quatre suspects arrêtés ont été déférés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec effraction, complicité et recel. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres membres du gang toujours en cavale.

