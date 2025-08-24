Braquage à Kédougou : trois suspects arrêtés après l’attaque d’orpailleurs à Djiédj





Le 18 août vers 18 heures, cinq individus armés ont pris pour cible de petits orpailleurs sur la route reliant le site de Djiédj au village de Wakilaré. Ils ont dérobé 30 grammes d’or brut, estimés à 1,5 million F CFA, ainsi qu’un bracelet en argent, un téléphone et divers effets personnels.



Alertée immédiatement, la brigade territoriale de Kédougou, avec le soutien de la nouvelle section de recherches récemment installée par le ministre des Forces armées, a mené une enquête de terrain combinée à des investigations numériques. Ces démarches ont permis d’identifier les auteurs dès le 22 août.



Trois membres de la bande ont été arrêtés lors des premières opérations de perquisition, tandis que deux complices sont encore recherchés. L’enquête a aussi révélé que le groupe se livrait parallèlement au trafic de chanvre indien et à la vente illicite de médicaments, dont le tramadol. Les victimes ont reconnu leurs agresseurs grâce à leurs vêtements. Les trois suspects interpellés ont été présentés au parquet de Kédougou ce mercredi, après leur garde à vue.



