Booba placé en garde à vue après une plainte pour harcèlement déposée par Gims

Selon des informations rapportées par l’Agence France-Presse (AFP), Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, a été placé en garde à vue afin d’être entendu par les enquêteurs dans le cadre d’une plainte pour harcèlement. La mesure, qui peut durer jusqu’à 48 heures, s’inscrit dans une procédure judiciaire engagée il y a plusieurs mois par Gims et son épouse de l’époque, Demdem.





Les plaignants dénonçaient des faits de harcèlement moral et de cyberharcèlement, reprochant au rappeur des publications répétées et des attaques publiques sur les réseaux sociaux. À l’époque, Gims avait expliqué vouloir soutenir son épouse et attirer l’attention sur la gravité de ce type de comportements, en particulier lorsqu’ils sont amplifiés par des plateformes numériques.





Cette garde à vue intervient dans un contexte judiciaire déjà lourd pour Booba, mis en examen dans une autre affaire de harcèlement moral aggravé, impliquant l’influenceuse Magali Berdah, fondatrice de l’agence Shauna Events.





Depuis le dépôt de la plainte, la situation personnelle de Gims a évolué. En juin dernier, Demdem a annoncé la fin de leur mariage, après près de vingt ans de vie commune. Une séparation qui n’a toutefois pas mis un terme à la procédure engagée.





De son côté, Booba avait réagi à la plainte par une série de messages virulents publiés sur les réseaux sociaux, visant Gims, son entourage et ses prises de position publiques.





Cette garde à vue survient alors que le rappeur sortait récemment d’une série de concerts à Paris, et marque une nouvelle étape dans une rivalité artistique devenue, au fil des années, un affrontement judiciaire.

