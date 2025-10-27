Birkelane : un meurtre dégénère en embuscade contre le Commandant de gendarmerie





La commune de Birkelane a été secouée par une série d’événements dramatiques qui ont failli coûter la vie au Commandant Ndiaye, chef de la Brigade de gendarmerie locale. L’officier a été grièvement blessé à la mâchoire après une tentative d’assassinat d’une rare violence, survenue alors qu’il procédait à l’arrestation d’un berger accusé de meurtre.



Un conflit de champ qui vire au drame

Tout a débuté jeudi, vers 17 heures, dans le village de Fass Sy. Le cultivateur M. Dramé a surpris un troupeau appartenant au berger A. Bâ en train de dévaster ses cultures. En cherchant à éloigner les animaux, une dispute éclate entre les deux hommes. La tension monte rapidement et le berger, armé d’une machette, finit par égorger froidement le cultivateur sous les yeux horrifiés des habitants.



Alertée, la gendarmerie se rend sur place. À la tête de l’équipe, le Commandant Ndiaye arrête personnellement le meurtrier présumé. Mais le retour vers la brigade va se transformer en véritable piège.



Une embuscade sanglante dans la forêt

Alors que le convoi quitte les lieux, il tombe dans un guet-apens tendu par des proches du berger. Cachés dans la forêt, plusieurs individus surgissent brusquement, armés de machettes. Selon des témoins cités par L’Observateur, les assaillants visaient directement le Commandant, cherchant à le tuer pour libérer leur camarade.



La scène dégénère en affrontement. Le Commandant Ndiaye reçoit plusieurs coups, dont un très violent à la mâchoire, tandis que ses hommes ripostent pour le protéger.



Le courage des gendarmes évite le pire

Grâce à l’intervention rapide et déterminée de ses subordonnés, le Commandant est évacué de la zone et conduit d’urgence au centre de santé de Birkelane. Grièvement blessé mais conscient, il a confié à L’Observateur que neuf agresseurs avaient été arrêtés. D’autres sont toujours recherchés. Ils devraient répondre de tentative d’assassinat sur une autorité publique et d’autres chefs d’accusation graves.



Une région sous tension

Ces deux drames — le meurtre du cultivateur et l’attaque contre le Commandant — ont plongé la zone dans une tension extrême. Dans la nuit, les forces de sécurité ont dû intervenir pour empêcher des affrontements entre les habitants de Fass Sy et Loumbal Peulh.



Le corps de M. Dramé a été transféré à la morgue de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndiaye de Kaffrine pour autopsie. Quant au berger A. Bâ, blessé au bras lors de son interpellation, il a été placé en détention après avoir reçu des soins.



Une enquête est en cours afin de ramener le calme et de faire toute la lumière sur cette tragédie à double volet qui a ébranlé Birkelane.



dakaractu

