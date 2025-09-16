Sénégal : lancement des pôles territoriaux dans le cadre de l’Acte 4 de la décentralisation

Le Sénégal franchit une étape importante dans la mise en œuvre de l’Acte 4 de la décentralisation avec l’annonce du lancement de huit pôles territoriaux. Selon le document de référence présenté le 22 septembre au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad), les trois premiers pôles tests – Centre, Nord et Sud – entreront en activité dès novembre 2025.



Cette décision découle d’une large concertation nationale initiée en janvier 2025 par le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, qui a mobilisé 2 700 participants, dont des élus locaux, des représentants du secteur privé et de l’administration territoriale.



Un déploiement en deux étapes

« Les pôles territoriaux sont le fruit d’une co-construction entre les pouvoirs publics et les collectivités territoriales », a précisé Ousseynou Touré, conseiller technique à l’Agence de développement municipal. L’objectif est de renforcer la cohérence territoriale, de valoriser les ressources locales et de réduire les inégalités sociales et économiques.



Après la phase de test et d’évaluation des trois premiers pôles, les cinq restants – Diourbel, Louga, Sud-Est, Dakar, Est et Thiès – seront mis en place progressivement à partir d’avril 2026.



Treize compétences transférées aux territoires

Les pôles territoriaux disposeront de treize domaines de compétences clés, notamment l’environnement, la santé, la gestion des ressources naturelles, le développement économique, l’économie sociale et les infrastructures.



Chaque pôle sera dirigé par un conseil de territoire composé de présidents de départements, de maires et de représentants communaux. La gouvernance reposera également sur un organe de contrôle, un secrétariat exécutif, une chambre consultative et une direction générale chargée de la coordination.



Cette réforme constitue l’une des étapes les plus structurantes de la décentralisation au Sénégal, visant à rapprocher la gouvernance des citoyens et à accélérer le développement territorial.



rts

