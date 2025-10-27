Dans un message empreint de sagesse et d’humilité, Bineta Fatim Dieng, présidente de l’Union Communale des Femmes du Parti Socialiste (PS) à Thiès, a lancé un vibrant appel à l’unité, à la tolérance et à la solidarité au sein de la formation politique. S’adressant à ses camarades, Mme Dieng a rappelé l’importance de cultiver « une attitude bienveillante et positive » dans les relations internes, conformément à l’héritage laissé par le défunt Secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng. Selon elle, les valeurs de dialogue, d’écoute et de respect mutuel doivent demeurer les fondements du parti pour préserver sa cohésion et son identité. > « Lorsque les idées divergent ou que les chemins semblent confus, souvenons-nous toujours de notre idéal commun », a-t-elle insisté, avant d’ajouter que « notre engagement dépasse chacun de nous : il vise le bien collectif et la continuité d’une œuvre commune. » Pour la présidente communale des femmes socialistes, les ambitions personnelles ne doivent jamais primer sur l’intérêt supérieur du parti. Elle a exhorté ses camarades à faire preuve d’empathie et de pardon afin de renforcer la fraternité militante et de rebâtir un PS fort et uni, à l’image de ses grandes heures. > « Sans pardon, sans écoute et sans empathie, il sera difficile de rebâtir un Parti fort et uni », a-t-elle déclaré. Bineta Fatim Dieng a enfin rappelé que le respect mutuel et l’union restent les piliers sur lesquels repose l’avenir du Parti Socialiste à Thiès comme à l’échelle nationale. > « Un PS fort est notre intérêt à tous, le respect mutuel est notre fondement, et l’union, notre véritable force », a-t-elle conclu. Avec ce message rassembleur, la présidente de l’Union Communale des Femmes PS de Thiès s’inscrit dans la continuité de la vision d’Ousmane Tanor Dieng, prônant un militantisme ancré dans les valeurs de solidarité, loyauté et engagement collectif.
Bineta Fatim Dieng appelle à l’unité et à la bienveillance au sein du Parti Socialiste de Thiès
Rédigé le Mercredi 5 Novembre 2025 à 21:30 | Lu 45 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
