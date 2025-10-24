Menu
L'Actualité au Sénégal

Bignona : le préfet appelle à préserver les espaces libérés après l’opération de désencombrement


Rédigé le Dimanche 26 Octobre 2025 à 23:38


À Bignona, le préfet Mamadou Kouma a exhorté les habitants et les commerçants à ne plus occuper illégalement la voie publique après l’opération de désencombrement menée avec la mairie et plusieurs services techniques.


Le préfet de Bignona, Mamadou Kouma, a appelé les populations, en particulier les commerçants, à éviter toute réoccupation illégale de la voie publique à la suite de l’opération de désencombrement menée samedi dans la ville.

« J’exhorte les populations à préserver les espaces libérés et à ne pas revenir sur les emprises dégagées », a déclaré le préfet à l’issue de l’activité.

Cette opération a mobilisé la mairie de Bignona, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) ainsi que plusieurs services techniques de l’État.

Se félicitant de la réussite de l’initiative, Mamadou Kouma a salué l’engagement collectif, affirmant que « Bignona a donné le bon exemple ».




