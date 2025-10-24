Bignona : le préfet appelle à préserver les espaces libérés après l’opération de désencombrement





Le préfet de Bignona, Mamadou Kouma, a appelé les populations, en particulier les commerçants, à éviter toute réoccupation illégale de la voie publique à la suite de l’opération de désencombrement menée samedi dans la ville.



« J’exhorte les populations à préserver les espaces libérés et à ne pas revenir sur les emprises dégagées », a déclaré le préfet à l’issue de l’activité.



Cette opération a mobilisé la mairie de Bignona, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) ainsi que plusieurs services techniques de l’État.



Se félicitant de la réussite de l’initiative, Mamadou Kouma a salué l’engagement collectif, affirmant que « Bignona a donné le bon exemple ».

