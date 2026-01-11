Menu
Baye Fall lance un appel : sa fille Maman Guèye introuvable depuis le 9 janvier


Rédigé le Mardi 20 Janvier 2026 à 13:44 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le comédien bien connu de la série Wiri Wiri, Baye Fall, lance un appel à l’aide pour retrouver sa fille, Maman Guèye, âgée d’une vingtaine d’années, susceptible d’avoir été kidnappée depuis le vendredi 9 janvier 2025.


Dans une confession accordée à un média local, Baye Fall raconte que sa fille était partie travailler ce jour-là, juste après le match Sénégal – Mali, mais elle n’est jamais rentrée à la maison.

Très inquiet pour sa sécurité, il redoute le pire et appelle toute personne ayant des informations à contacter immédiatement les autorités ou lui-même.
Le comédien multiplie les appels à la solidarité sur les réseaux sociaux, espérant un signalement rapide pour mettre fin à cette disparition inquiétante.


