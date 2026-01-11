Baye Fall lance un appel : sa fille Maman Guèye introuvable depuis le 9 janvier

Le comédien multiplie les appels à la solidarité sur les réseaux sociaux, espérant un signalement rapide pour mettre fin à cette disparition inquiétante.

Dans une confession accordée à un média local, Baye Fall raconte que sa fille était partie travailler ce jour-là, juste après le match Sénégal – Mali, mais elle n’est jamais rentrée à la maison.Très inquiet pour sa sécurité, il redoute le pire et appelle toute personne ayant des informations à contacter immédiatement les autorités ou lui-même.