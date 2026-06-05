Bassirou Diomaye Faye rend hommage à Abdoulaye Wade lors du lancement de son centenaire

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé jeudi à Dakar que l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade constitue désormais un patrimoine de la nation, au-delà du Parti démocratique sénégalais (PDS), qu’il a fondé dans les années 1970.

S’exprimant lors de la cérémonie officielle marquant le lancement des activités du centenaire de l’ancien président de la République, il a estimé que Me Wade appartient à l’ensemble des Sénégalais, qu’ils aient soutenu ou combattu son action politique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Sindiély Wade, fille de l’ancien président, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, religieuses et coutumières.

Selon Bassirou Diomaye Faye, cet hommage dépasse largement le cadre partisan. Il a indiqué vouloir mettre en lumière certaines qualités de l’ancien chef de l’État afin d’en faire une source d’inspiration pour les jeunes générations.

Le président de la République a rappelé la longévité du parcours de Me Wade, soulignant que sa vie précède même la naissance de la République du Sénégal. Il a évoqué son engagement dans la construction nationale et son attachement au pays.

Rendant hommage à sa vision du développement, Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu’Abdoulaye Wade considérait que le manque de ressources ne devait jamais limiter les ambitions d’une nation. Selon lui, l’ancien président accordait une importance particulière à la capacité d’un peuple à porter de grands projets et à nourrir de fortes aspirations pour son avenir.

Le chef de l’État a également mis en avant la patience, le respect de l’adversaire et le sens de la nation qu’il attribue à Me Wade. Il a estimé que celui-ci a toujours placé l’intérêt national au premier plan.

Évoquant les enseignements tirés du parcours de l’ancien président, Bassirou Diomaye Faye a notamment retenu l’importance de la conviction dans l’action politique. Il a aussi salué sa capacité à rester attaché à son pays malgré les épreuves rencontrées au cours de sa carrière.

Le président de la République a enfin souligné qu’après de longues années passées dans l’opposition, Abdoulaye Wade avait conservé un esprit de pardon et d’ouverture. Il l’a décrit comme un homme de combat, attaché à ses convictions, mais sans rancune.