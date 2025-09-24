Menu
Bassirou Diomaye Faye réaffirme son attachement à l’État de droit et à une justice équitable


Rédigé le Samedi 27 Septembre 2025 à 07:39


Le président Bassirou Diomaye Faye souligne, dans un entretien à France 24, l’importance d’une justice indépendante et respectueuse des droits fondamentaux au Sénégal.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réitéré son engagement en faveur de l’État de droit et de l’indépendance de la justice, lors d’un entretien accordé à France 24 ce jeudi. Une prise de position exprimée alors que des interrogations persistent sur d’éventuelles poursuites visant son prédécesseur, Macky Sall.

Interrogé sur cette éventualité, le chef de l’État a mis en avant la nécessité d’une justice impartiale, affirmant que « l’ordre républicain et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée ».

Il a tenu à tracer une distinction nette : « Il faut distinguer se faire justice et rendre la justice ». Selon lui, l’action judiciaire doit respecter les droits fondamentaux, en commençant par la présomption d’innocence, le droit à la défense et la garantie d’un procès juste et équitable. « C’est ce à quoi nous nous employons au Sénégal », a-t-il souligné.

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs rappelé que toutes les affaires sont instruites selon le droit sénégalais, sans exception. « Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne », a-t-il insisté, précisant que l’opinion publique peut s’exprimer, mais que seule la justice statue, « de façon sereine, sur la base de preuves matérielles versées devant un juge indépendant et libre ».




