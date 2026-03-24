Bassirou Diomaye Faye en visite officielle de trois jours en Espagne

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce mardi pour effectuer une visite officielle de trois jours en Espagne, prévue du 24 au 26 mars, selon une source officielle.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique visant à consolider les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Il sera marqué par des rencontres de haut niveau avec les autorités espagnoles, ainsi que par des discussions portant sur de nouvelles opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs.

À travers cette première visite officielle en Espagne, le Sénégal entend réaffirmer son engagement en faveur d’une coopération stratégique, bénéfique aux deux nations et contribuant au renforcement des liens entre leurs peuples.