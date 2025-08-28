Bassirou Diomaye Faye annonce un budget dédié au culte lors de sa visite à Tivaouane

Une décision inédite pour accompagner les familles religieuses

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une visite de courtoisie dans la ville sainte de Tivaouane. Reçu par le Khalife général des Tidianes, il a annoncé la mise en place prochaine d’un budget exclusivement réservé au culte. Une première dans l’histoire du Sénégal, révélée à l’amphithéâtre Serigne Babacar Sy, à quelques jours de la célébration du Mawlid prévue le 4 septembre.



Ce budget, destiné à soutenir les familles religieuses dans l’organisation des grandes manifestations spirituelles comme le Gamou, sera pérennisé et renforcé chaque année. Le chef de l’État a souligné sa volonté de réhabiliter le rôle historique des confréries dans la cohésion sociale et le développement national.



Une visite marquée par le recueillement et les hommages

À Tivaouane, le président Faye s’est recueilli aux mausolées de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, sollicitant prières et bénédictions pour la Nation. Il a salué l’engagement des descendants d’El Hadji Malick Sy, fondateur du Gamou, qu’il a qualifiés de « dépositaires et continuateurs » d’un héritage précieux.



Dans son discours, il a rappelé que « les confréries religieuses au Sénégal sont des références, sources de paix et de développement », devant une assemblée composée de notables religieux, de membres du gouvernement et d’autorités locales.



Vers une nouvelle gouvernance religieuse

Cette initiative s’inscrit dans une refondation de la gouvernance religieuse. Le président a évoqué la nomination, en septembre 2024, du professeur Djim Dramé à la tête de la Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langues. Cette structure devrait évoluer vers une Délégation des Affaires religieuses, avec davantage de prérogatives pour répondre aux besoins des communautés sur tout le territoire.



Une visite symbolique avant le Gamou 2025

À l’approche du Gamou, prévu dans la nuit du jeudi 4 septembre 2025, la visite présidentielle prend une dimension symbolique forte. Le thème retenu cette année, « Célébrer le Mawlid pour une société solidaire et unie », s’accorde avec les efforts du gouvernement pour consolider la cohésion sociale à travers une spiritualité partagée.



La visite s’est achevée par un recueillement du président à la Grande Mosquée de Tivaouane, en compagnie de la famille Sy et des autorités administratives, confirmant le caractère spirituel et républicain de ce déplacement.



seneweb

