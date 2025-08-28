Menu
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye alerte sur l’urgence alimentaire en Afrique et mise sur la jeunesse pour transformer l’agriculture


Rédigé le Lundi 1 Septembre 2025 à 15:38 | Lu 57 fois Rédigé par


Au Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025, Bassirou Diomaye Faye a souligné l’urgence de moderniser l’agriculture africaine face au climat, appelant à responsabiliser la jeunesse pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.


Bassirou Diomaye Faye alerte sur l’urgence alimentaire en Afrique et mise sur la jeunesse pour transformer l’agriculture

 

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a insisté lundi à Dakar sur la nécessité urgente de repenser les systèmes alimentaires en Afrique, lors de l’ouverture du Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025, tenu au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio.

S’appuyant sur un rapport de la FAO publié en 2024, il a rappelé que plus de 700 millions de personnes souffraient encore de la faim dans le monde, un fléau particulièrement marqué en Afrique. Il a relevé que les pertes post-récoltes pouvaient atteindre jusqu’à 30 % de la production, conséquence directe des faibles rendements et des effets du changement climatique.

« Dans nos champs, la majorité des paysans travaillent à la force des bras, avec des outils rudimentaires, dépendant uniquement de quelques mois de pluie », a-t-il déclaré. Selon lui, cette dépendance à des phénomènes météorologiques imprévisibles réduit considérablement la capacité de production et entretient la sous-alimentation sur le continent.

Le chef de l’État a estimé que cette situation éloignait l’Afrique de l’objectif de développement durable numéro deux, qui vise l’éradication de la faim d’ici 2030. Pire encore, si la tendance actuelle se poursuit, le continent pourrait être le plus exposé à l’insécurité alimentaire.

Cependant, il a mis en avant les atouts de l’Afrique : ses vastes terres arables représentant environ 65 % du potentiel mondial et sa population jeune, dont 60 % a moins de 25 ans. « Avec de tels atouts, non seulement l’Afrique peut atteindre l’autosuffisance, mais elle pourrait aussi contribuer à nourrir le monde », a-t-il affirmé.

Le thème retenu pour ce forum — « La Jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires » — rejoint cette vision. Selon des projections, le continent comptera 2,5 milliards d’habitants en 2050, dont 600 millions de jeunes supplémentaires en âge de travailler.

Pour Bassirou Diomaye Faye, il est impératif d’associer la jeunesse aux politiques agricoles et de leur offrir une formation adaptée à une agriculture moderne, intensive et durable. « Nous sommes à un tournant décisif qui exige de placer les jeunes au cœur de nos stratégies de développement », a-t-il plaidé.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations

Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...

Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté

- 06/08/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...

Actualités

Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane

- 01/09/2025 - 0 Commentaire
Kédougou : démantèlement d’un réseau de traite de personnes impliquant une ressortissante nigériane
À Kédougou, la Division nationale de lutte contre la traite des personnes a arrêté une Nigériane accusée d’exploitation sexuelle et de complicité de traite humaine dans un réseau transnational....

Bassirou Diomaye Faye alerte sur l’urgence alimentaire en Afrique et mise sur la jeunesse pour transformer l’agriculture

- 01/09/2025 - 0 Commentaire
Bassirou Diomaye Faye alerte sur l’urgence alimentaire en Afrique et mise sur la jeunesse pour transformer l’agriculture
Au Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025, Bassirou Diomaye Faye a souligné l’urgence de moderniser l’agriculture africaine face au climat, appelant à responsabiliser la jeunesse pour...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags