Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye à New York : le Sénégal réaffirme son engagement pour le multilatéralisme à l’ONU


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 18:12 | Lu 26 fois Rédigé par


En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a participé à la réunion marquant les 80 ans de l’ONU et intensifie ses rencontres diplomatiques à New York.


Bassirou Diomaye Faye à New York : le Sénégal réaffirme son engagement pour le multilatéralisme à l’ONU

 

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris part, lundi à New York, à la réunion de haut niveau célébrant le 80ᵉ anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette participation traduit, selon la présidence sénégalaise, “l’attachement constant du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations”.

La rencontre, organisée en ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale, a rappelé la mission fondamentale de l’ONU : préserver la paix, promouvoir la justice, encourager la coopération internationale et répondre collectivement aux défis mondiaux.

Depuis son arrivée à New York, dimanche, le Chef de l’État mène une série d’entretiens bilatéraux. Il s’est notamment entretenu avec le président tchèque, Petr Pavel, autour du renforcement des relations entre Dakar et Prague, avec un accent sur la coopération économique, technologique et éducative.

La veille, le président Faye avait reçu Patrick Achi, ministre d’État et conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara, porteur d’un message officiel.

Le débat général de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies s’ouvre ce mardi 23 septembre et se poursuivra jusqu’au 29 du mois. Le thème retenu cette année est : “Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains.”




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags