Bassirou Diomaye Faye à New York : le Sénégal réaffirme son engagement pour le multilatéralisme à l’ONU

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris part, lundi à New York, à la réunion de haut niveau célébrant le 80ᵉ anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette participation traduit, selon la présidence sénégalaise, “l’attachement constant du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations”.



La rencontre, organisée en ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale, a rappelé la mission fondamentale de l’ONU : préserver la paix, promouvoir la justice, encourager la coopération internationale et répondre collectivement aux défis mondiaux.



Depuis son arrivée à New York, dimanche, le Chef de l’État mène une série d’entretiens bilatéraux. Il s’est notamment entretenu avec le président tchèque, Petr Pavel, autour du renforcement des relations entre Dakar et Prague, avec un accent sur la coopération économique, technologique et éducative.



La veille, le président Faye avait reçu Patrick Achi, ministre d’État et conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara, porteur d’un message officiel.



Le débat général de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies s’ouvre ce mardi 23 septembre et se poursuivra jusqu’au 29 du mois. Le thème retenu cette année est : “Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains.”

