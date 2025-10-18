Basse-Casamance : le maire de Kafountine réclame en urgence la réhabilitation de la route Bignona-Kafountine

Menu
Le maire de Kafountine, David Diatta, alerte sur l’état critique de la route Bignona-Kafountine, essentielle à l’économie locale, et appelle l’État à agir rapidement pour sa réhabilitation.


La réhabilitation de la route Bignona-Kafountine demeure une préoccupation majeure pour les populations de la Basse-Casamance, confrontées aux lourdes conséquences économiques et sociales de la dégradation avancée de cet axe routier.

Le maire de Kafountine, David Diatta, a tiré la sonnette d’alarme mercredi, lors d’une audience foraine, soulignant que l’état de cette route est devenu “catastrophique”. « Sa réhabilitation est une nécessité absolue », a-t-il insisté.

Selon l’édile, l’axe est aujourd’hui difficilement praticable, les secousses provoquées par les nombreux nids-de-poule rendant le trajet pénible pour les usagers. Malgré cela, de nombreux camions chargés de poisson quittent chaque jour le quai de pêche de Kafountine pour rejoindre Ziguinchor, Dakar et d’autres destinations régionales.

« Cette route est vitale pour notre économie locale. Elle doit figurer parmi les priorités nationales », a plaidé M. Diatta, rappelant que des démarches avaient déjà été amorcées sous le ministre Yankhoba Diémé. Il a exprimé l’espoir que son successeur relance rapidement le dossier.

Abordant la question de l’érosion côtière, autre menace majeure pour la commune, le maire s’est dit rassuré par les signaux positifs venus des plus hautes autorités. Il a rappelé que le projet de port de pêche de Kafountine figure désormais parmi les priorités du Forum Investir au Sénégal, saluant au passage les études menées par le Centre de Suivi Écologique (CSE) et l’engagement d’un partenaire privé pour la protection du littoral entre Kafountine et Djembéring.

Cependant, le projet reste pour l’instant en suspens, la situation économique nationale ne permettant pas de garantir les engagements financiers exigés. « Le pays subit encore les effets des dettes mal gérées du régime précédent », a précisé le maire.

Malgré ces difficultés, David Diatta assure que le dialogue se poursuit avec les ministères de l’Environnement et de la Pêche, espérant une issue favorable dans les prochains mois.




