Affaire de vol à main armée : le procès d’un maçon secoue Thiès

Les faits remontent au 7 janvier 2024. Selon le dossier de l’accusation, le prévenu aurait tenté de dérober une moto appartenant à un habitant de la ville. Au moment des faits, la victime aurait surpris le suspect en train de manipuler l’engin.





Une altercation aurait alors éclaté entre les deux hommes. Au cours de la bagarre, la victime aurait été blessée, entraînant une incapacité temporaire de travail de 28 jours, selon le certificat médical présenté au tribunal.





À la barre, le prévenu a tenté de minimiser les faits, affirmant qu’il ne voulait pas commettre de vol. Le parquet, pour sa part, a insisté sur la gravité des faits, évoquant une tentative de vol accompagnée de violence.





Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, et la décision sera rendue à une date ultérieure.

