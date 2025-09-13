Barrage de Manantali : la SEMAF alerte les riverains sur des lâchers d’eau imminents

La Société d’exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) appelle les populations vivant aux abords du fleuve Sénégal à redoubler de vigilance en raison de lâchers d’eau prévus dans les prochains jours. Ces opérations risquent d’entraîner une élévation du niveau du fleuve.



Selon un communiqué de la SEMAF, ces lâchers seront effectués « en fonction du niveau atteint dans la retenue » et dureront tant que la cote maximale normale d’exploitation du barrage sera atteinte ou dépassée, conformément aux consignes en vigueur.



L’entreprise met en garde contre un risque de montée des eaux dans certaines zones proches du fleuve. Elle recommande ainsi aux riverains, en particulier ceux dont les activités dépendent directement de l’eau, de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger leurs biens et assurer leur sécurité.



La SEMAF indique également que l’arrêt des lâchers d’eau fera l’objet d’une annonce officielle à travers la presse.



aps



