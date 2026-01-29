Bande de Gaza : onze personnes tuées lors de frappes aériennes, selon les autorités locales

Le ministère de la Santé relevant du gouvernement du Hamas a annoncé que des frappes aériennes menées samedi dans la bande de Gaza ont causé la mort de onze personnes et fait une vingtaine de blessés.

Ces événements surviennent alors qu’un cessez-le-feu jugé fragile est en vigueur dans le territoire palestinien, Israël et le mouvement islamiste palestinien s’accusant réciproquement de ne pas le respecter.

S’exprimant auprès de l’AFP, le directeur général du ministère de la Santé, Mounir Albourche, a indiqué que les victimes ont été touchées lors de frappes visant une tente et un appartement abritant des civils. Il a également dénoncé ce qu’il qualifie de violations répétées de l’accord de cessez-le-feu, dans un contexte marqué par un manque important de médicaments, de fournitures et de matériel médical.

Les personnes blessées ont été prises en charge dans des structures hospitalières situées à Gaza-ville, au nord du territoire, ainsi qu’à Khan Younès, dans le sud.

Dans un communiqué distinct, le bureau de presse du gouvernement du Hamas a précisé qu’une frappe ayant touché une tente accueillant des personnes déplacées a coûté la vie à sept membres d’une même famille, parmi lesquels figuraient un enfant et une personne âgée.

La majorité de la population de la bande de Gaza a été contrainte de quitter son lieu de résidence au moins une fois depuis le début du conflit, qui dure depuis plus de deux ans. Des centaines de milliers d’habitants vivent encore sous des tentes ou dans des abris précaires.

Selon les autorités du Hamas, 509 personnes auraient été tuées par des tirs ou des bombardements depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 10 octobre, sous l’impulsion des États-Unis.

Le conflit a débuté après l’attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.221 personnes côté israélien, principalement des civils, selon des données officielles compilées par l’AFP.

D’après le ministère de la Santé, la campagne militaire israélienne menée en représailles a causé la mort d’au moins 71.769 Palestiniens dans la bande de Gaza.