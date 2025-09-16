Ballon d’or 2025 : Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur du monde





Le Français Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain (PSG), a remporté lundi à Paris le Ballon d’or France Football 2025, succédant à l’Espagnol Rodrigo Hernández “Rodri’’.



Auteur d’une saison historique, le joueur de 28 ans a inscrit 35 buts et délivré 14 passes décisives en 56 matchs (sur 68 possibles) toutes compétitions confondues. Ses performances ont largement contribué à la conquête de la première Ligue des champions de l’histoire du PSG, mais aussi du titre de champion de France et de la Supercoupe de l’UEFA, avec en prime une finale de Coupe du monde des clubs disputée.



Surnommé “Dembouz”, le Français est décrit par son entraîneur Luis Enrique comme “le joueur le plus déstabilisant au monde”, grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à déstabiliser les défenses. L’Espagnol avait d’ailleurs célébré son sacre en chanson lors d’une conférence de presse.



Sous les projecteurs du théâtre du Châtelet, Dembélé a soulevé son premier Ballon d’or, entre larmes et sourires, devançant au classement l’Espagnol Lamine Yamal (FC Barcelone) et son coéquipier parisien Vitinha. Mohamed Salah (Liverpool) se classe quatrième, suivi de Raphinha (FC Barcelone) et Achraf Hakimi (PSG).



Avec cette consécration, Ousmane Dembélé devient le sixième Français à décrocher le prestigieux trophée, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema





