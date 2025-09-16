Ballon d’Or 2025 : 22 journalistes africains appelés à voter, Hakimi parmi les favoris

Le vainqueur du 69ᵉ Ballon d’Or sera dévoilé ce lundi à partir de 19h GMT. Parmi les favoris figure le Marocain Achraf Hakimi (PSG), contrairement à Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) et Serhou Guirassy (Guinée, Dortmund), considérés comme outsiders.



Au total, 22 journalistes africains ont pris part au vote. Seuls les 100 premiers pays du classement FIFA de juillet, date de clôture du scrutin, avaient le droit de participer. La Namibie, 108ᵉ au classement, a ainsi perdu sa place au profit du Mozambique, 99ᵉ.



Les pays représentés sont : Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire, Tunisie, Cameroun, Mali, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso, Cap-Vert, Ghana, Gabon, Guinée, Zambie, Angola, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin et Mozambique.



Parmi les votants figurent notamment Mark Gleeson (Afrique du Sud, Reuters), Yazid Ouahib (Algérie, El Watan), Idrissa Sané (Sénégal, L’Observateur), Mostafa Badri (Maroc, Almountakhab) ou encore Inas Mazhar (Égypte, Al-Ahram).







🔎 igfm



