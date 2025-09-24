Bakel sous les eaux : des vivres et du matériel pour soutenir les familles sinistrées





Le comité départemental de lutte contre les inondations et les calamités naturelles de Bakel a reçu, ce dimanche, un premier lot d’aide alimentaire et de matériel offert par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour soutenir les familles touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé.



Selon une note administrative, l’aide comprend 10 tonnes de riz, 2 000 litres d’huile, 42 paquets d’eau de javel, 67 paquets de savon, 40 sacs de lait de 25 kg, 400 grosses de sucre et 300 bouteilles d’eau.



En complément, 200 autres bouteilles d’eau, des matelas, des motos-pompes et du carburant sont en cours d’acheminement vers les zones sinistrées.



Le préfet Daouda Sène a rappelé que cinq localités sont actuellement touchées — Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra et Khoughany — avec 167 maisons inondées et 178 familles déplacées.



Au total, 11 sites de recasement ont été identifiés pour accueillir les sinistrés de ces villages de l’arrondissement de Moudéry, particulièrement exposés à la crue des cours d’eau.

