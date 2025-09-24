Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bakel sous les eaux : des vivres et du matériel pour soutenir les familles sinistrées


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 19:32 | Lu 34 fois Rédigé par


Le ministère de l’Hydraulique a livré un premier lot de vivres et de matériel de secours aux familles déplacées de Bakel, touchées par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé.


Bakel sous les eaux : des vivres et du matériel pour soutenir les familles sinistrées

 

Le comité départemental de lutte contre les inondations et les calamités naturelles de Bakel a reçu, ce dimanche, un premier lot d’aide alimentaire et de matériel offert par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour soutenir les familles touchées par la montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé.

Selon une note administrative, l’aide comprend 10 tonnes de riz, 2 000 litres d’huile, 42 paquets d’eau de javel, 67 paquets de savon, 40 sacs de lait de 25 kg, 400 grosses de sucre et 300 bouteilles d’eau.

En complément, 200 autres bouteilles d’eau, des matelas, des motos-pompes et du carburant sont en cours d’acheminement vers les zones sinistrées.

Le préfet Daouda Sène a rappelé que cinq localités sont actuellement touchées — Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra et Khoughany — avec 167 maisons inondées et 178 familles déplacées.

Au total, 11 sites de recasement ont été identifiés pour accueillir les sinistrés de ces villages de l’arrondissement de Moudéry, particulièrement exposés à la crue des cours d’eau.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags