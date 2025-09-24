Menu
Bakel : 178 familles déplacées après les lâchers d’eau du barrage de Manantali


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 19:26 | Lu 49 fois Rédigé par


Les lâchers d’eau du barrage de Manantali ont provoqué des inondations dans cinq villages du département de Bakel, déplaçant 178 familles. Les secours sont à pied d’œuvre.


Cent soixante-dix-huit familles ont été contraintes de quitter leurs habitations dans le département de Bakel, à la suite des lâchers d’eau effectués depuis le barrage de Manantali, a indiqué le préfet Daouda Sène à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

« À ce jour, cinq localités sont touchées, avec 167 maisons inondées, 178 familles déplacées et 11 sites de recasement identifiés », a précisé M. Sène dans une note d’information.

Les sinistrés proviennent des villages de Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra et Khoughany, situés dans l’arrondissement de Moudéry, l’une des zones les plus exposées à la montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé.

Le préfet, qui préside également le comité départemental de lutte contre les inondations et les calamités naturelles, a souligné que les sapeurs-pompiers sont déployés sur le terrain pour accompagner le transfert des populations vers des établissements scolaires servant d’abris temporaires.

De son côté, la Société nationale d’électricité (Senelec) a annoncé avoir procédé à l’isolement des postes électriques situés dans les villages concernés, après que les eaux ont atteint ses installations. L’entreprise a assuré que ses équipes techniques sont pleinement mobilisées afin de rétablir le service dès que les conditions le permettront.




