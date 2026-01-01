Baccalauréat 2026 : la date limite de dépôt des candidatures fixée au 9 janvier





L’Office du Baccalauréat a annoncé que la période de réception des dossiers de candidature à l’examen du Baccalauréat 2026 est actuellement ouverte. Cette phase d’inscription prendra fin le vendredi 9 janvier 2026 à 17 heures, délai au-delà duquel aucune candidature ne sera acceptée.



Dans un communiqué daté du 5 janvier 2026, l’institution précise que cette échéance est arrêtée conformément à l’arrêté n° 040901 du 14 novembre 2025 portant organisation de l’examen. Il est clairement indiqué qu’aucune inscription tardive ne sera recevable. Tout candidat non enregistré sur la plateforme PortailBAC dans les délais impartis sera considéré comme forclos, sans possibilité de régularisation ultérieure.



L’Office invite les chefs d’établissement, les directeurs de CAOSP, les responsables des examens, ainsi que les candidats et leurs parents, à prendre les dispositions nécessaires afin de garantir le dépôt effectif des dossiers sur la plateforme PortailBAC. Il est également demandé de veiller à la validation complète des candidatures avant la date limite, afin d’éviter tout préjudice lié à des retards administratifs.



Enfin, l’Office du Baccalauréat appelle à la responsabilité, à la vigilance et à la collaboration de l’ensemble des acteurs concernés pour assurer le bon déroulement de l’organisation de l’examen du Baccalauréat 2026.

