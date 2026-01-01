BRT de Dakar : application renforcée de l’interdiction des véhicules à traction animale dès le 8 janvier 2026





Le préfet du département de Dakar, Chérif Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye, a fait savoir que l’application de l’interdiction des véhicules à bras et à traction animale sera strictement renforcée dans la zone d’influence du Bus Rapid Transit (BRT) à compter du jeudi 8 janvier 2026.



Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’arrêté n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, qui avait déjà mis en place un nouveau plan de circulation interdisant formellement la présence des pousse-pousse et des charrettes dans cette zone. Selon le communiqué transmis à la rédaction, le non-respect répété de cette réglementation a poussé les autorités administratives à adopter une position plus ferme.



La Préfecture relève en effet que, malgré l’interdiction en vigueur, certaines personnes continuent de faire circuler ces véhicules. Une situation qui, selon le document, provoque d’importantes perturbations du trafic et contribue à un encombrement notable de la voie publique. Le communiqué souligne également le stationnement de ces engins sur des espaces destinés aux piétons, compromettant ainsi la sécurité et la fluidité de la circulation piétonnière.



À partir du 8 janvier 2026, tout véhicule à bras ou à traction animale circulant ou stationnant dans la zone concernée sera systématiquement immobilisé et placé en fourrière. Les auteurs de ces infractions s’exposeront par ailleurs à des poursuites judiciaires, conformément aux dispositions légales en vigueur, a précisé le préfet.

