BAMBEY : UNE MÈRE DE SIX ENFANTS MEURT EN CHERCHANT DE QUOI NOURRIR SA FAMILLE

Les habitants du quartier, alertés par les cris, ont tenté de la secourir avant l’arrivée des pompiers. Malheureusement, les efforts déployés n’ont pas permis de sauver la mère de famille, retrouvée sans vie sous les gravats.





Cette disparition tragique suscite une vive émotion dans la localité. Les voisins décrivent une femme courageuse qui se battait quotidiennement pour assurer la survie de ses enfants malgré des conditions de vie difficiles.





Au-delà de l’émotion, ce drame met en lumière la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles et les risques liés à certaines constructions fragiles ou abandonnées. Les autorités locales ont présenté leurs condoléances à la famille endeuillée et promis de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident.

