L'Actualité au Sénégal
Assemblée nationale : ouverture de la 2e session extraordinaire prévue le 15 septembre 2025
Rédigé le Jeudi 11 Septembre 2025 à 17:50 | Lu 43 fois Rédigé par Rédaction
Les députés de la 15e législature sont convoqués le lundi 15 septembre 2025 pour l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année.
|
Jeudi 11 Septembre 2025 - 18:48 Gamou de Ndiassane : Le khalife général des khadres appelle à la renaissance morale et à la cohésion nationale
|
Jeudi 11 Septembre 2025 - 17:55 Thiès : l’armée appuie le transport et la distribution de fournitures scolaires aux élèves
Actualité à Thiès
Thiès accueille la deuxième journée des Vacances numériques
Lat Soukabé Fall - 10/09/2025 - 0 Commentaire
Après Dakar, c’est la ville de Thiès qui a abrité la deuxième étape du programme Vacances numériques, une initiative qui vise à former les jeunes aux métiers du digital. Le projet couvre quatre...
Thiès : Les ferrailleurs en colère, sit-in contre les industriels
Lat Soukabé Fall - 07/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Gamou de Ndiassane : Le khalife général des khadres appelle à la renaissance morale et à la cohésion nationale
Lat Soukabé Fall - 11/09/2025 - 0 Commentaire
Le khalife général des khadres, Cheikh Bou Sidy Moctar Kounta, a lancé jeudi, par la voix de son porte-parole Khalifa Ababacar Kounta, un appel vibrant à la renaissance morale et à la cohésion...
Thiès : l’armée appuie le transport et la distribution de fournitures scolaires aux élèves
Rédaction - 11/09/2025 - 0 Commentaire
