Assemblée nationale : ouverture de la 2e session extraordinaire prévue le 15 septembre 2025


Rédigé le Jeudi 11 Septembre 2025 à 17:50


Les députés de la 15e législature sont convoqués le lundi 15 septembre 2025 pour l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année.


Les parlementaires de la 15e législature sont convoqués en séance plénière le lundi 15 septembre 2025 à 10 heures, a appris l’APS auprès d’une source de l’Assemblée nationale.

Cette rencontre marquera l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année 2025, selon la même source.




