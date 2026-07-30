

L’Assemblée nationale s’apprête à renouer avec ses activités. D’après les informations rapportées par Les Échos, le bureau de l’institution parlementaire doit tenir une réunion ce mercredi à partir de 16 heures.

Cette rencontre intervient alors que le journal avait, quelques jours plus tôt, annoncé l’ouverture prochaine d’une période qui devrait être particulièrement animée au sein de l’Assemblée nationale.

Pour le quotidien, cette réunion vient ainsi confirmer ses précédentes informations sur le début d’une nouvelle séquence parlementaire qu’il avait qualifiée de « début des hostilités ».