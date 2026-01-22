Assainissement : 40 camions de vidange remis à l’AAAS pour renforcer la gestion des déchets liquides





Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, a présidé la cérémonie de remise des clés de 40 camions de vidange à l’Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal (AAAS). L’événement s’est tenu à la station d’épuration de Cambérène et vise à renforcer la gestion des déchets liquides à l’échelle nationale.



La rencontre s’est déroulée en présence du directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Seni Diéne, ainsi que de représentants des partenaires financiers ayant soutenu l’initiative. Le financement de ce projet a été accompagné par la BNDE, la DER et l’ONAS.



Prenant la parole, le ministre a mis en avant l’importance stratégique de ce projet, qu’il inscrit dans la vision gouvernementale de transformation du pays. Il a souligné que cette initiative illustre la capacité des acteurs à travailler ensemble pour améliorer durablement le secteur de l’assainissement.



De son côté, le président de l’AAAS, Ibra Sow, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance envers le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Il a indiqué que la réception de ces camions permettra à l’association de renforcer ses moyens d’intervention, aussi bien en milieu urbain que rural.



Selon les autorités, ce lot de 40 camions de vidange contribuera à améliorer la collecte et le traitement des déchets liquides, avec un impact attendu sur les conditions d’assainissement dans les villes et les campagnes.



Le ministre a par ailleurs annoncé la poursuite d’autres projets dans le secteur, notamment la mise en place de stations de traitement des eaux usées et la valorisation de ces eaux à des fins agricoles. Il a rappelé que l’assainissement constitue un levier essentiel du développement et que la transformation du Sénégal repose en grande partie sur une meilleure maîtrise de l’eau.

