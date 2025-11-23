Asie du Sud-Est : Le bilan des inondations s’alourdit encore, plus de 467 morts au total

Le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie ne cesse de s’alourdir. Le dernier, communiqué ce samedi par les autorités locales, fait état de 467 morts. L’agence des catastrophes indonésienne comptabilise plus de 300 morts. Le gouvernement de la Thaïlande a rapporté que 162 personnes ont été tuées dans le sud du pays, et les autorités malaisiennes ont recensé deux victimes. Dans les trois pays, ont été vues les mêmes images de villes inondées, de populations piégées par les eaux et de glissements de terrain entraînés par le déluge qui s’abat depuis plusieurs jours.



En Indonésie, la province du Sumatra du Nord est la plus endeuillée, avec 166 morts. A Aceh, 47 personnes sont mortes, et 90 à Sumatra ouest, a annoncé le chef de l'agence, Suharyanto. Samedi, les secours s’efforçaient de rallier les zones de l’île de Sumatra les plus gravement touchées. Quelque 270 personnes sont portées disparues dans l'île. « C'est la pire inondation qui ait jamais eu lieu dans notre village », a déclaré Novia, 30 ans, un habitant du village de Pidie, à Aceh, qui déblaie sa maison « entièrement envahie par la boue ». « Il y avait des inondations avant [...] mais ce n'était pas comme ça. »





En Malaisie, deux personnes ont été tuées par des inondations dans l’Etat de Perlis (nord). En Thaïlande, « le total des morts dans les sept provinces [concernées] s’établit à 162, dont 126 à Songkhla », la plus durement frappée, a indiqué ce samedi en conférence de presse le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat. Les eaux sont montées jusqu’à trois mètres dans cette région, qui a connu l’un de ses pires épisodes d’inondations de la décennie. Afin de suppléer des morgues surchargées, des camions frigorifiques ont été mobilisés pour entreposer les corps des victimes.



Vendredi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul s’est rendu dans un refuge du district de Hat Yai, sévèrement touché. « Je dois vraiment présenter mes excuses pour avoir laissé cela se produire alors que je suis au gouvernement », a-t-il dit sur la chaîne AmarinTV. « La prochaine étape est d’éviter que la situation se détériore », a ajouté le dirigeant, expliquant que les opérations de nettoyage dans le district prendraient deux semaines.



Le gouvernement a annoncé des compensations s’élevant jusqu’à 62.000 dollars pour les familles endeuillées par ces catastrophes. La grogne publique monte en Thaïlande face à la gestion de la situation. Deux responsables locaux ont été suspendus pour manquements présumés.



Par ailleurs, en Asie du Sud, le président Anura Kumara Dissanayake a déclaré l'état d'urgence au Sri Lanka ce samedi après une semaine de pluies diluviennes. Le Centre de gestion des catastrophes de l'île a fait état d'un bilan d'au moins 153 morts dans des inondations et des glissements de terrain, avec près de 900.000 déplacés. Plus de 190 personnes sont portées disparues. Le gouvernement a sollicité une aide internationale et appelé ses ressortissants à l'étranger à faire des dons.



La saison de la mousson, qui s’étend généralement de juin à septembre, est souvent synonyme de fortes précipitations dans la région, avec des risques de glissements de terrain et de crues subites. En Indonésie et en Thaïlande, les bilans humains sont parmi les pires de ces dernières années pour des inondations. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique engendré par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.