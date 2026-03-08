Arrestation de Ouzin Keita : l’affaire qui fait parler sur les réseaux

Selon plusieurs sources concordantes, les policiers de la Division des investigations criminelles (DIC) ont procédé à cette opération dans le cadre d’une enquête en cours. Au total, une dizaine de personnes présentes dans l’appartement ont été conduites dans les locaux de la police pour les besoins de l’enquête.





Les personnes interpellées sont soupçonnées d’être impliquées dans des pratiques considérées comme contraires à la législation en vigueur. Toutefois, les premières vérifications effectuées sur place n’ont révélé aucune présence de drogues ni de substances illicites.





L’affaire a rapidement suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, où les internautes ont multiplié les réactions, certains appelant à la prudence et au respect de la présomption d’innocence, tandis que d’autres réclament des éclaircissements sur les circonstances de l’intervention.





Pour l’heure, les autorités restent discrètes sur les détails de l’enquête. Les auditions se poursuivent afin d’établir les faits et de déterminer si des infractions ont effectivement été commises.

