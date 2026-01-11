Menu
Rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026 à 19:49 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire d’escroquerie inédite a secoué le tribunal des flagrants délits de Dakar le 14 janvier 2026. Une femme a été accusée d’avoir vendu la villa familiale de son mari sans son consentement, empochant 42 millions de FCFA.


Arnaque immobilière : elle vend la maison de son mari sans autorisation
Selon les éléments du dossier, F. Tall a procédé à la vente de la maison à N. Cissé, un acheteur résidant à l’étranger. Ce dernier a réglé le montant total de la transaction avant de découvrir qu’il ne pouvait légalement obtenir le titre de propriété.

Le mari, quant à lui, a catégoriquement démenti avoir donné son accord pour cette vente.
Durant le procès, la défense a tenté de limiter les dommages en versant 10 millions de FCFA à la police, amorçant ainsi le remboursement partiel de la victime. Malgré cette démarche, la cour a jugé F. Tall coupable d’escroquerie, la condamnant à trois mois de prison avec sursis et à payer 35 millions de FCFA en dommages et intérêts à son mari.
 
Cette affaire illustre la nécessité de la vigilance dans les transactions immobilières, même au sein d’un couple. Elle rappelle que la fraude et l’escroquerie peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques, et qu’aucune transaction ne doit être conclue sans l’accord officiel de tous les propriétaires concernés.


