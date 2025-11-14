Menu
Arnaque à Guédiawaye : Son maçon vole ses 2,5 millions, elle se retrouve à mendier


Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 22:29 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la commune de Guédiawaye-Gounass, l’histoire d’une héritière ruinée après avoir confié son argent à un maçon suscite indignation et incompréhension. Ce qui devait être un nouveau départ est devenu un véritable cauchemar social.


La victime, dont l’identité n’a pas été révélée, avait reçu un héritage de 3,5 millions de FCFA. Souhaitant sécuriser son avenir, elle décide d’investir cet argent dans un petit projet immobilier :

Achat d’une demi-parcelle à 1 million de FCFA

Construction de deux chambres + toilettes, confiée à un maçon pour 2,5 millions de FCFA

Pleine d’espoir, elle pensait enfin échapper à la précarité chronique qui ronge de nombreuses familles de la banlieue.

Le maçon encaisse l’argent… mais ne construit rien

Selon les informations recueillies, le maçon a encaissé la totalité de la somme, mais aucun travail n’a été réalisé.
Pire encore : il refuse de rembourser malgré les multiples relances.

La victime a déposé plusieurs plaintes, mais aucune procédure n’a, pour l’instant, abouti. Elle se retrouve seule, sans justice, sans ressources et sans logement.

Après la disparition de son investissement, tout s’effondre :

Elle ne peut plus payer son loyer

Elle perd son logement

Elle finit livrée à elle-même, obligée de mendier dans les rues pour survivre
 


Lat Soukabé Fall

