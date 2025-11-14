Arnaque à Guédiawaye : Son maçon vole ses 2,5 millions, elle se retrouve à mendier

La victime, dont l’identité n’a pas été révélée, avait reçu un héritage de 3,5 millions de FCFA. Souhaitant sécuriser son avenir, elle décide d’investir cet argent dans un petit projet immobilier :
Achat d’une demi-parcelle à 1 million de FCFA
Construction de deux chambres + toilettes, confiée à un maçon pour 2,5 millions de FCFA
Pleine d’espoir, elle pensait enfin échapper à la précarité chronique qui ronge de nombreuses familles de la banlieue.
Le maçon encaisse l’argent… mais ne construit rien
Selon les informations recueillies, le maçon a encaissé la totalité de la somme, mais aucun travail n’a été réalisé.
Pire encore : il refuse de rembourser malgré les multiples relances.
La victime a déposé plusieurs plaintes, mais aucune procédure n’a, pour l’instant, abouti. Elle se retrouve seule, sans justice, sans ressources et sans logement.
Après la disparition de son investissement, tout s’effondre :
Elle ne peut plus payer son loyer
Elle perd son logement
Elle finit livrée à elle-même, obligée de mendier dans les rues pour survivre
