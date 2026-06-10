Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi de l’Agenda Sénégal 2050

Cette nomination a été officialisée par le décret n°2026-1143 du 5 juin 2026, selon un communiqué de la Présidence de la République rendu public ce jeudi.





Dans ses nouvelles fonctions, Alain Diouf sera chargé de veiller au suivi, à l’évaluation et à la coordination de la mise en œuvre de l’Agenda Sénégal 2050, le programme stratégique de développement à long terme du pays. Sa mission consistera notamment à mesurer l'avancement des projets prioritaires, à évaluer les résultats obtenus et à proposer les ajustements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.





Cette décision s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer le dispositif de pilotage, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques afin d'assurer une exécution plus efficace des réformes engagées.





L’Agenda Sénégal 2050 constitue aujourd’hui le principal cadre de référence de la transformation économique et sociale du Sénégal. Il vise notamment à accélérer l’industrialisation, renforcer la souveraineté économique, moderniser les infrastructures, améliorer les services sociaux de base et promouvoir une croissance durable et inclusive.





Lors du Conseil des ministres du 5 juin 2026, les autorités avaient réaffirmé leur engagement à accélérer la mise en œuvre des priorités de ce programme, considéré comme la feuille de route du développement national pour les prochaines décennies.

