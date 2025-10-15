Air Sénégal renforce sa flotte avec un troisième Airbus A320





Air Sénégal a accueilli, ce mercredi 15 octobre 2025, un troisième Airbus A320, configuré en deux classes avec 12 sièges en business et 138 en économique. L’appareil, d’une capacité totale de 150 passagers, a effectué son vol inaugural sur la ligne Dakar–Bamako–Ouagadougou.



Dans un communiqué, la compagnie aérienne a précisé que cette acquisition vise à renforcer son réseau régional en Afrique de l’Ouest, tout en améliorant la connectivité, le confort et l’expérience de voyage de ses passagers.



Le directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a souligné que l’arrivée de ce nouvel avion marque une étape importante dans la montée en puissance opérationnelle de la compagnie. Selon lui, cette extension permettra de mieux répondre à la demande croissante sur les lignes régionales.



Dans le cadre de sa stratégie de développement, Air Sénégal poursuit la mise en œuvre de son plan d’expansion destiné à renforcer la régularité de ses vols et à soutenir la croissance de son réseau régional et domestique.



aps



