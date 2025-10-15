Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Air Sénégal renforce sa flotte avec un troisième Airbus A320


Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 11:13 | Lu 44 fois Rédigé par


Air Sénégal accueille un troisième Airbus A320 pour renforcer son réseau régional en Afrique de l’Ouest et améliorer l’expérience de voyage de ses passagers.


Air Sénégal renforce sa flotte avec un troisième Airbus A320

 

Air Sénégal a accueilli, ce mercredi 15 octobre 2025, un troisième Airbus A320, configuré en deux classes avec 12 sièges en business et 138 en économique. L’appareil, d’une capacité totale de 150 passagers, a effectué son vol inaugural sur la ligne Dakar–Bamako–Ouagadougou.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne a précisé que cette acquisition vise à renforcer son réseau régional en Afrique de l’Ouest, tout en améliorant la connectivité, le confort et l’expérience de voyage de ses passagers.

Le directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a souligné que l’arrivée de ce nouvel avion marque une étape importante dans la montée en puissance opérationnelle de la compagnie. Selon lui, cette extension permettra de mieux répondre à la demande croissante sur les lignes régionales.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Air Sénégal poursuit la mise en œuvre de son plan d’expansion destiné à renforcer la régularité de ses vols et à soutenir la croissance de son réseau régional et domestique.

aps

 




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 17 Octobre 2025 - 12:38 Guédiawaye : démantèlement du gang du "mode THIELY", une arnaque millionnaire

Vendredi 17 Octobre 2025 - 12:35 Kaffrine : sept kilos de chanvre indien saisis à Diamagadio

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags