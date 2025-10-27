Menu
Air Sénégal ouvre une nouvelle ligne Dakar-Bruxelles à partir du 9 décembre 2025


Air Sénégal annonce le lancement de la ligne Dakar-Bruxelles dès le 9 décembre 2025, avec trois vols hebdomadaires et un tarif aller-retour à partir de 354 000 FCFA.


La compagnie nationale Air Sénégal a annoncé le lancement officiel de la ligne Dakar-Bruxelles à compter du 9 décembre 2025. Cette nouvelle destination s’inscrit dans la stratégie d’expansion du réseau intercontinental de la compagnie et vise à renforcer la connectivité entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

Selon le communiqué reçu, Air Sénégal proposera trois vols par semaine, opérés les mardi, jeudi et samedi, afin d’offrir plus de flexibilité à ses passagers. Le tarif aller-retour est fixé à partir de 354 000 FCFA TTC (environ 540 euros), avec une franchise bagage de 23 kg.

Avec cette ouverture, Bruxelles devient la deuxième destination européenne desservie par Air Sénégal, après Paris Charles de Gaulle. La compagnie souligne que cette nouvelle liaison répond à une forte demande des voyageurs et contribuera à renforcer les échanges culturels et économiques entre le Sénégal et la Belgique.

« Cette ligne illustre notre volonté d’offrir de nouveaux choix de mobilité aux voyageurs tout en consolidant notre hub de Diass. Nous sommes fiers de pouvoir connecter la capitale de l’Europe à l’Afrique de l’Ouest », a déclaré Tidiane Ndiaye, Directeur Général d’Air Sénégal.

Grâce à son hub stratégique à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), les passagers en provenance de Banjul, Nouakchott, Conakry ou Bamako pourront désormais rejoindre Bruxelles avec un temps de transit réduit, précise la compagnie aérienne.



